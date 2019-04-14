فريق تركي يجري فحوصات لأطفال النازحين بأعزاز السورية

أعزاز/ أشرف موسى/ الخليج 365

أجرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بالتعاون مع جمعية الأطباء الدوليين التركية ومنظمة "من أجل الأطفال"، فحوصا طبية لأطفال النازحين المقيمين في مخيم سجّو بمدينة أعزاز شمالي سوريا.

وعاين الكادر الطبي المكون من طبيب عيون و3 أطباء أسرة، فحوصا طبية لـ300 طفل يقطنون المخيم المذكور.

واستمرت الفحوص الطبية يومين، حيث تم إخضاع الأطفال لفحوص عامة وتشخيص الأمراض المعدية، إضافة لفحص سلامة عيونهم.

وقدم الفريق الطبي وصفات علاجية للأطفال الذين يعانون من أمراض، ونظارات للذين يعانون من قصور النظر.

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وفي تصريح للأناضول، قال طبيب العيون محمد أمين دورسون، إنه عاين أطفال المخيم لمدة يومين، وشخّص الحالات المرضية التي يعانون منها.

وأضاف دورسون أن من أبرز الأمراض المنتشرة بين أطفال المخيم، هي كسل العين والحول وانحراف الرؤية.

وتابع قائلاً: "هناك بعض الحالات تمت معالجتها عبر النظارات، ولكن يوجد حالات مرضية تستدعي نقلهم إلى المستشفيات بتركيا".

من جانبه، قال طبيب الأسرة إبراهيم حقي آيدن، إنه تمت معاينة 300 طفل في المخيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.