الخليج - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 800 كرتون تمر بحي المطار في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 4,800 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #مركز_الملك_سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمر في مدينة مأرب بمحافظة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.