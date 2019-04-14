عودة الواتساب وإنستقرام وفيسبوك للعمل بعد خلل مفاجىء

صحيفة الخليج الالكترونية

عادت تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، “واتساب” و”انستغرام” و”فيسبوك”، اليوم الأحد، إلى العمل بعد تعطل مفاجئ في عدد من دول العالم.

جدير بالذكر أن عدد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة “فيسبوك” تعرضت، اليوم، إلى عطل مفاجئ في عدد من دول العالم.

وواجه المستخدمون صعوبة في التواصل على التطبيقات بسبب انقطاع الخدمة، دون صدور توضيح حتى الآن من الشركات المشغلة.