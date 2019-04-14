- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
عادت تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، “واتساب” و”انستغرام” و”فيسبوك”، اليوم الأحد، إلى العمل بعد تعطل مفاجئ في عدد من دول العالم.
جدير بالذكر أن عدد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة “فيسبوك” تعرضت، اليوم، إلى عطل مفاجئ في عدد من دول العالم.
وواجه المستخدمون صعوبة في التواصل على التطبيقات بسبب انقطاع الخدمة، دون صدور توضيح حتى الآن من الشركات المشغلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الواتساب وإنستقرام وفيسبوك للعمل بعد خلل مفاجىء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.