حساب_المواطن: هذا الإجراء المتبع حال تغيير رقم الآيبان

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ “10 أبريل” ، سيتم التحقق منه خلال دفعة شهر “يونيو” وسيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحقاً” على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على مستفيد وجه سؤالاً عبر حساب خدمة العملاء قال فيه: “السلام عليكم . أنا غيرت رقم الآيبان اليوم حاب أعرف متى يتم الرد عليّ للتأكد من صحة البيانات خلال كم يوم تقريباً”.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “وعليكم السلام ، في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ “10 أبريل” ، سيتم التحقق منه خلال دفعة شهر “يونيو” وسيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحقاً” على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان ، نسعد بخدمتك”.

Advertisements

يذكر أن حساب المواطن يواصل التسجيل في الدفعة الـ19 التي سيتم إيداعها في يونيو المقبل إن شاء الله، عبر هذا الرابط (هنا).

وأنهى حساب المواطن الأربعاء التسجيل في الدفعة الـ18 التي من المقرر أن تودع في حسابات المستفيدين المؤهلين في العاشر من الشهر المقبل.

وسيسبق إيداع الدعم الإعلان عن نتائج الأهلية كما هو متبع في كل دورة.

وتتم مطابقة بيانات المستفيدين مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية لضمان وصول دعم حساب المواطن إلى مستحقيه.