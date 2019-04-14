إصابة عدة أشخاص بالرصاص خارج ملهى ليلي في ملبورن

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الخليج - د ب أ
أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار من سيارة خارج ملهى ليلي في مدينة ملبورن الأسترالية.
وقالت شرطة فيكتوريا في بيان إن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في حي براهران جنوب شرقي ملبورن، وأضافت أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، بينما تعرض الاثنين الآخرين لإصابات لا تهدد حياتهما، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قريب حيث تحقق الشرطة وخدمات الطوارئ في الحادث.
وذكرت صحيفة “ذا إيدج ” الصادرة في ملبورن أنه من المتوقع أن تحقق الشرطة في صلات تربط بين هجوم الأحد ومحاولات ابتزاز سابقة للملهى الليلي من قبل عصابة للدراجات النارية خارجة عن القانون.
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