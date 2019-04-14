اسماء السيد - الرياض: وصل الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو إلى الرياض يوم الأحد. وحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقبال الرئيس ويدودو بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق -، وأمين منطقة الرياض طارق بن عبد العزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل، ومندوب عن المراسم الملكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأندونيسي يصل إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.