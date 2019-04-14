دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: مصنوعة من البالونات.. مدينة كاملة على القمر يمكن للبشر العيش بها

بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية تمكنت شركة SOM من تأسيس أول مستوطنة على سطح القمر يمكن للبشر أن يعيشوا بها، حيث تم إنشاء المدينة بالكامل من البالون.

وحدات مدينة القمر alqiyady 1 وحدات مدينة القمر

وحدات مدينة القمر

يمكن لبشر أن يعيشوا بها alqiyady 1 يمكن لبشر أن يعيشوا بها

يمكن لبشر أن يعيشوا بها

مكونة من البالونات alqiyady 1 مكونة من البالونات

مكونة من البالونات

لها طاقة شمسية قوية alqiyady 1 لها طاقة شمسية قوية

لها طاقة شمسية قوية

مدينة القمر alqiyady 1 مدينة القمر

مدينة القمر

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وأكد مؤسسي المدينة أن الهدف منها هو منح فرصة جديدة للبشر لكي يعيشوا حياة نظيفة بعيدًا عن التلوث الإشعاعي والتغير المناخي على سطح الأرض لذا أطلقوا على هذه المستوطنة اسم مدينة القمر.

صور رائعة لاتصدق من الفضاء ،ترهب القلوب ! alqiyady 1 صور رائعة لاتصدق من الفضاء ،ترهب القلوب !

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وتتمتع المستوطنة بالدفء طوال أيام السنة القمرية لأنه تم تأسيسها على حافة فوهة شاكلتون التي تتمتع بالشمس لفترات طويلة، كما سيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وهناك أيضًا احتمالية تكّون جبال من الجليد مصدر آخر يسمح بالحياة الطبيعية داخل المستوطنة.

الجدير بالذكر، أن المستوطنة مكونة من مجموعة من الوحدات المتصلة ببعضها البعض من خلال أنفاق مضغوطة لسهولة التنقل بينها، بحيث يمكن لكل وحدة أن تنكمش أو تتضخم حسب الحاجة مثل البالون تمامًا، فهل يمكنك أن تعيش على القمر؟

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

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