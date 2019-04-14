دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على أول رائد فضاء عربي سينطلق للمحطة الدولية

لم يحدث وسجل التاريخ أن هناك رائد فضاء عربي انطلق في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، ولكن فيما يبدو أن هزاع المنصوري سوف يكون أول رائد فضاء عربي في التاريخ يخرج في مهمة للمحطة الدولية، وذلك بحسب ما كشفه مركز محمد بن راشد للفضاء.

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حيث من المقرر أن ينطلق المنصوري في رحلته يوم 25 سبتمبر المقبل، على أن يكون بديله هو سلطان النيادي، حيث يخضع الإثنان حاليًا لتدريبات في مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء، في مدينة النجوم بروسيا، من أجل التحضير للمهمة.

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وبحسب المركز فإن رحلة المنصوري سوف تمتد لمدة ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وذلك في رحلة تنطلق من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان. المزيد:

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