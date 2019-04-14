فلسطيني ينقذ مواطنة سعودية من "موقف مزعج"

وقامت المواطنة بتحويل مبلغ 100 ألف ريال سعودي إلى حساب المقيم الفلسطيني، الذي يدعى محمد الحوت، بالخطأ، أثناء قيامها بتحويلها لسداد مديونية، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

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وكانت ستقع المواطنة السعودية في مأزق مزعج، لو لم تخرج من ذلك بعد تواصلها مع الحوت، الذي بادر وأعاد المبلغ إليها، على الرغم من تواجده في مصر.

وقالت المواطنة إنها بعدما قامت بحوالة على رقم حساب بالخطأ، إذ إنها لم تكن تعلم ما إذا كان هناك نظام واضح لإعادة المبلغ، وإنها استمرت بالتنقل بين الجهات المعنية لمدة يومين دون أي جدوى، تم الحصول على الشخص صاحب الحساب للتواصل معه لعله يقوم بإعادة المبلغ، إذ كانت الفرصة ضئيلة في بداية الأمر، لكون رقمه السعودي مغلقا، وحالياً هو في مصر للدراسة.

وقالت المواطنة: عن طريق تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب"، أخبرت الشخص بكل التفاصيل، والذي لم يكن على علم بالمبلغ المودع في حسابه، لكون شريحة هاتفه الذكية السعودية لم تكن معه في مصر، فوعد بشكل فوري بإعادة المبلغ، ولكن لأنه كان في فترة اختبارات، فقد كان من الصعوبة عودته إلى السعودية، فاقترح على المواطنة أن يقوم بإرسال بطاقته الصراف عن طريق مسافر من مصر، وبعدها تمت إجراءات عودة المبلغ.

وأشار الفلسطيني محمد الحوت إلى أنه يعمل في السعودية، وهو من مواليدها، وحاليا لديه دورة في مصر، وتفاجأ برسالة من المواطنة السعودية، وعلى الفور حاول إعادة المبلغ، ولكن الإجراءات لم تسمح، فاضطر لإعادة بطاقة الصراف للسعودية، ومن ثم تسليمها المبلغ.