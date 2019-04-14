ارتفاع عدد القتلى إلى 6 أشخاص بينهم طفلان و3 نساء جراء القصف على حلب

وقال مراسل "سبوتنيك" في المدينة إن المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاع حلب الغربي من المنطقة منزوعة السلاح، قاموا بإمطار أحياء (النيل) و(الخالدية) بوابل من القذائف الصاروخية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والمحال التجارية.

وقال مصدر طبي في حلب لوكالة "سبوتنيك":

"إن 6 مدنيين، بينهم طفلان و3 نساء ورجل مسن استشهدوا جراء قذائف صاروخية سقطت على أحياء مدينة حلب".

ونقل المراسل عن مصدر عسكري سوري قوله إن المجموعات الإرهابية المسلحة، قامت بإطلاق 14 من صواريخ (غراد) المعدّلة على أحياء مدينة حلب.

وأشار المصدر إلى أن:"قوات الجيش العربي السوري ردت على مصادر الإطلاق مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين في جمعية الزهراء والراشدين ومواقع أخرى تقع على المحور الغربي لمدينة حلب".