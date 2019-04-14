شاهد... مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على بكاء طفل شاهد فيديو لوالده العسكري

ويظهر في الفيديو عرض الرسالة المصورة أمام الطفل وزملائه، فيما يبدو أنه فصلا مدرسيا، إذ بدأ الطفل بالبكاء فور رؤية وسماع صوت والده.

ومن جانبه، شارك بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق معه: "ومن الفخر دموع.. رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده.. هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء.. حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل".

ويأتي الفيديو تزامنا مع انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني، منذ عام 2015، بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن البرلمان بدء جلسته، بحضور 138 نائبا من الموالين للرئيس هادي، في مدينة سيئون، بحضرموت شرقي اليمن، صباح أمس السبت.

ووصف السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني، أنه "خطوة وتأكيد على عزيمة الشعب اليمني لاستعادة دولته وإنهاء مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".