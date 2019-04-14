تزامنا مع نشر تسريبات "صفقة القرن"... كاتب إسرائيلي يوجه رسالة إلى ملك الأردن

وكتب الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أن العاهل الأردني يتمنى التوصل للسلام بين الجانبين، السوري والإسرائيلي.

وجاءت تصريحات الملك حسين على هامش لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، خلال ولاية الأخير الأولى، من 1996-1999.

وقال آران في تغريدته: عمان، مقابلة تاريخية من الأرشيف، شكراً للتلفزيون الأردني على المقابلة، مؤتمر صحفي لملك الأردن الراحل، حسين ورئيس الوزراء، نتنياهو، أواخر التسعينيات.

وأضاف الإعلامي الإسرائيلي:

الملك يبتسم ويقول "يا سيدي" يأمل في استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والرئيس السوري، حافظ الأسد، للتوصل للسلام.

وسبق أن نشر الإعلامي الإسرائيلي نفسه تغريدة له، قال فيها:

أتمنى أن يشاهد ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني هذه المقابلة مع والده الذي أحبّه الشعب الإسرائيلي كثيرا.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "I24 NEWS" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة على "صفقة القرن" أن الرئيس ترامب يعتزم تقديم مقاربة غير تقليدية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي مقاربة جديدة على هذا الصراع.

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وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تقارب ترامب يعني الجمع بين حزمة من التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، ومحاولة التعامل مع العناصر السياسية في الصراع. فيما رفض البيت الأبيض التعليق عندما سئل عن تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

© REUTERS / HANDOUT

وعلى الرغم من أنه قد يتم نشر الخطة هذا الشهر، فقد حذرت المصادر الأمريكية من أنه لم يتم تحديد تاريخ النشر، وأن الإدارة تدرس مجموعة متنوعة من العوامل. ومن الأسباب المحتملة للتأخير حلول عيد الفصح اليهودي، وشهر رمضان.

ويشار إلى أن وكالة "رويترز" للأنباء، قد نشرت، الجمعة الماضية، أنه من المتوقع أن يعرض ترامب "صفقة القرن" بعد أن يشكل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حكومته الجديدة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي تم إطلاعه بالفعل على تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، قال إن هذه خطة خطيرة وصعبة التنفيذ، خاصة ما يتعلق بتبادل الأراضي.

بالإضافة إلى ذلك، يطلب من الأردن توطين حوالي مليون لاجئ فلسطيني على عدة مراحل — ليس من الواضح من أين سيأتون — مقابل 45 مليار دولار لاستثمارها في مشاريع في البلاد. وذلك بحسب صحيفة "I24 NEWS".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الأمر ربما يتعلق بجزء آخر من الخطة بمنطقة الباقورة والغمر الأردنية، والتي ستكون، بموجب الاتفاق في حوزة إسرائيل. وفقًا للاقتراح، سيحصل الأردن على نفس حجم الأراضي من المملكة العربية السعودية بدلاً من هذه المناطق.

سبق وأن قال موقع إلكتروني عبري إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، ستعلن الشهر الجاري.