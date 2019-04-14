شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع: لا مكان للبرودة خلال الأيام الثلاثة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والأرصاد حسن كراني، اليوم الأحد، أن يسود طقس مستقر على المنطقة الوسطى والشرقية للمملكة.

وأشار كراني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الحرارة ما بين 3 و7 درجات مئوية على كافة الأجواء، مضيفاً أنه لا مكان للبرودة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

ونبه خبير الأرصاد، إلى حلول الزائر الربيعي القطبي وعودة الاضطرابات الجوية التي بدايتها القطاع الغربي، مضيفاً: “إن سماءنا غائمة على الشمال، وجنوباً مع خلايا ممطرة خاصة على المصايف”.