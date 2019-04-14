انت الان تتابع أول تعليق من جنوب السودان على الإطاحة بالبشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سلفا كير رئيس جنوب السودان
قال رزق دومينيك المدير التنفيذي المكلف لدى مكتب رئيس جنوب السودان، إن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين الفرقاء في جوبا، لن تؤثر على الاتفاقية، وأن الاتفاق سيصمد لأنه ملك لشعب جنوب السودان، ولن يتأثر بالتحولات الجارية في السودان، ولا تراودنا أي مخاوف مما يحدث في السودان من احتجاجات شعبية وعزل الرئيس البشير، مضيفا أن رئيس بلاده سيلفاكير ميارديت، مهتم بما يجري في السودان ويتابع عن كثب تلك الأحداث، دون أن يفصح عن موقف الأخير الرسمي من عزل البشير.
وأوضح دومينيك، اليوم الأحد، في أول تعليق على تولي مجلس عسكري انتقالي السلطة في السودان، أن حكومة جوبا ماضية قدما في تطبيق اتفاقية خريطة السلام مع الخرطوم، وفقا للخريطة المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة عليها، وأن الحكومة الانتقالية في بلاده ستتشكل في مواعيدها في مايو المقبل، معترفا بالتحديات التي
وأوضح دومينيك، اليوم الأحد، في أول تعليق على تولي مجلس عسكري انتقالي السلطة في السودان، أن حكومة جوبا ماضية قدما في تطبيق اتفاقية خريطة السلام مع الخرطوم، وفقا للخريطة المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة عليها، وأن الحكومة الانتقالية في بلاده ستتشكل في مواعيدها في مايو المقبل، معترفا بالتحديات التي تواجه السلام في بلاده.
ويوم الخميس الماضي، قام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بلفتة مثيرة، عندما قبل أقدام زعماء جنوب السودان المنقسمين في الفاتيكان، لمساعدتهم على تعزيز اتفاق السلام الذي يهدف لإنهاء الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم، والتقى البابا في اجتماع، الرئيس سلفا كير والنائب الأول له زعيم المتمردين سابقا ريك مشار والنواب الأربعة الآخرون للرئيس. (التفاصيل)
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