«حقنا حقنا».. تداول مقطع فيديو لاقتحام منزل البشير

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نشرت صحيفة "الراكوبة" وقناة "الغد" الأردنية، عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر اقتحام متظاهرين ما يزعم أنه منزل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وقصر الضيافة، بعدما فتحته قوات الجيش أمام المحتجين. وردد المتظاهرون في مقاطع الفيديو هتافات: "حقنا.. حقنا.. حقنا"، و"جيش واحد.. شعب واحد". وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.
وفي بيان بثه التليفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم
وفي بيان بثه التليفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.
وبعد أقل من 24 ساعة على رفض الشارع القرارات، تنحى وزير الدفاع السوداني عن رئاسة المجلس العسكرى الانتقالي بالخرطوم. (التفاصيل)
وأدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها. (التفاصيل)
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