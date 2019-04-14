نظام نور الإلكتروني يعلن استعداده لاستقبال طلبات تسجيل الروضات

اعتبارا من اليوم بدأ نظام نور تلقي طلبات تسجيل الروضات عبر البوابة الإلكترونية بالرغم من الصعوبات التي واجهها البعض في التسجيل بسبب الضغط على الموقع.

واشتكى العديد من أولياء الأمور من صعوبة الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بـ نظام نور مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في الروضات حتى الآن.

والمعروف أن التسجيل فى الروضات للأطفال أو الطلاب والطالبات أمر ضروري للغاية، حيث أعلنت وزارة التعليم فى وقت سابق عن شرط أساسي لضمان قبول الأطفال الراغبين فى التسجيل فى المرحلة الابتدائية إلى ضرورة أن يكونوا قد أتموا بالفعل الدراسة فى إحدى الروضات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعتمدة بشكل رسمي من الوزارة أو المعتمد فى نظام نور المركزي.

جدول تسجيل الروضات عبر نظام نور

وحسب جدول تسجيل الطلاب في رياض الأطفال عبر نظام نور فقد تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.

كما تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.

وتقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.

Advertisements

طريقة إنشاء حساب في نظام نور :

ويستوجب تسجيل الروضات وجود حساب لولي الأمر في نظام نور وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

١. تسجيل الدخول أو تسجيل جديد (كولي أمر)

٢. طلب التسجيل

٣. تحديد الصف

٤. بيانات الطالب >> تحديد الروضة >> الإقرار بالبيانات

يذكر أن نظام نور بدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص ابتداء من يوم 02/08/1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441هـ.