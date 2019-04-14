كشفت وسائل الإعلام عن سبب تعطل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية.
وبحسب متابعة "الخليج 365"، أفادت مصادر إعلامية، يوم الأحد، بتعطل عدد من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، خاصة في الدول العربية، منها الواتساب وفيسبوك وانستقرام.
وأكدت المصادر أن تطبيقاتواتساب وفيسبوك وانسقرامتواجه خللا في مناطق حول العالم ومنها السعودية ومصر وفلسطين
واشتكى ملايين المتابعين فى الوطن العربى والعالم من توقف مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وانستجرام وواتساب"، وظهور رسائل خطأ عبر صفحاتهم الشخصية عند قيامهم بنشر أى محتوى.
وفي سياقٍ متصل، أفادت مصادر تقنية أن الخلل هو ذاته الذي أصاب مواقع التواصل مؤخرا حيث تتعرض بعض الشبكات للاختراق، متوقعة أن يتم اصلاحه خلال فترة وجيزة.
وقبل حوالي 30 يوما، تعرضت خدمة فيسبوك وواتساب وإنستغرام لعطل استمر عدة ساعات، في حين أرجع المسؤولون في فيسبوك سبب عطل الشهر الماضي إلى إجراء تغييرات في الخوادم.
وعلى موقع التواصل توتير، تصدرت 3 هاشتاغات عن سقوط إنستغرام وواتساب وفيسبوك أهم الموضوعات، حيث يعبر المستخدمون عن غضبهم هناك
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سبب تعطل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المناطق العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.