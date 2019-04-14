دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط الفيس بوك لإعادة خدمة المراسلة للتطبيق الرئيسي ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد مرور عدة سنوات على إزالة ميزة المراسلة من تطبيق الفيس بوك الرئيسي في 2014، تعود الفيس بوك من جديد بهذه الميزة قريباً وفقاً لتصريحات جاءت من Mark Zuckerburg مؤخراً.

أشار تقرير نشر خلال الفترة الماضية على شبكة الإنترنت إلى خطط الفيس بوك لدمج خدمات المراسلة في كلاً من تطبيقات الواتس اب، والإنستجرام إلى جانب الماسنجر مع التطبيق الرئيسي للشركة، وهو ما أكد عليه Mark Zuckerburg الذي أشار أيضاً إلى أن خدمة المراسلة ستكون متاحة قريباً في التطبيق الرئيسي للفيس بوك.

وقد عملت شركة الفيس بوك خلال عام 2014 على إزالة تطبيق الماسنجر ليكون تطبيق منفصل عن التطبيق الرئيسي، إلا أن Mark Zuckerburg أكد في تصريحاته مؤخراً على عودة ميزة المراسلة قريباً لدعم المستخدمين بتجربة سلسلة في التنقل بين تطبيقات الشركة الرئيسية.

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وقد كشفت تسريبات مصورة من Jane Wong على تويتر عن تصميم مبسط لواجهة تطبيق الفيس بوك، مع مساحة جانبية بيضاء للمحادثات بين المستخدمين، كما أكدت Jane Wong على أن الجزء المخصص للمحادثات يستهدف المحادثات السريعة والبسيطة، إلا أن المميزات الأكثر من مشاركة الملفات أو الصور أو إجراء المكالمات ستتطلب إستخدام تطبيق الماسنجر المخصص للمراسلة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط الفيس بوك لإعادة خدمة المراسلة للتطبيق الرئيسي ظهر على التقنية بلا حدود.