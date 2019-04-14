شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: وفد إسرائيلى يلغى زيارة للبحرين للمشاركة فى مؤتمر أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان اليوم الأحد، إن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كان يعتزم المشاركة فى مؤتمر أعمال فى البحرين ألغى زيارته.

وكان الوفد يعتزم حضور مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) اعتبارا من 15 أبريل.

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وقال جوناثان أورتمانز رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) فى بيان أُرسل إلى رويترز "رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلى أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور، ولعدم التسبب فى أى إزعاج للدول المائة والثمانين الأخرى المشاركة".

ويأتى إلغاء الزيارة بعد أن أصدر برلمان البحرين بيانا رافضا للزيارة، واندلاع بعض الاحتجاجات فى شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة.