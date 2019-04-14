شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: وفد إسرائيلى يلغى زيارة للبحرين للمشاركة فى مؤتمر أعمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان اليوم الأحد، إن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كان يعتزم المشاركة فى مؤتمر أعمال فى البحرين ألغى زيارته.
وكان الوفد يعتزم حضور مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) اعتبارا من 15 أبريل.
وقال جوناثان أورتمانز رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) فى بيان أُرسل إلى رويترز "رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلى أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور، ولعدم التسبب فى أى إزعاج للدول المائة والثمانين الأخرى المشاركة".
ويأتى إلغاء الزيارة بعد أن أصدر برلمان البحرين بيانا رافضا للزيارة، واندلاع بعض الاحتجاجات فى شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: وفد إسرائيلى يلغى زيارة للبحرين للمشاركة فى مؤتمر أعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.