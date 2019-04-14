شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الجزائرى: أمن واستقرار البلاد هو الشغل الشاغل للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية و"تهيئة الإقليم " الجزائرى، اليوم الأحد، أن الشغل الشاغل للحكومة الآن هو تحقيق أمن واستقرار البلاد.

وقال دحمون - فى تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، خلال زيارته لولاية "بشار" إن انشغال الحكومة، التى هى حكومة تسيير أعمال، هو تحقيق استقرار وأمن البلاد، ترقبا للموعد الانتخابى المقبل ،حيث سيختار الشعب خلال الانتخابات الرئاسية المنتظرة فى الرابع من يوليو القادم، وبكل حرية وشفافية رئيس الجمهورية الجديد.

وأضاف أن التغيير السياسى، لا مفر منه، إذ إنه سيفتح للشعب وللبلاد آفاقا جديدة للتنمية على جميع الأصعدة .