شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط التونسية تعلن اضطراب رحلاتها الجوية إثر حركات احتجاجية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية للخطوط التونسية، اليوم الأحد، اضطراب رحلاتها اعتبارا من أمس السبت، واليوم الأحد، وغدا الاثنين، إثر حركات احتجاجية "مفاجئة" .
وتعهدت الشركة - فى بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - ببذل كل الجهود الممكنة من أجل تجاوز هذا الاضطراب فى أقرب وقت ممكن.
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