شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط التونسية تعلن اضطراب رحلاتها الجوية إثر حركات احتجاجية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية للخطوط التونسية، اليوم الأحد، اضطراب رحلاتها اعتبارا من أمس السبت، واليوم الأحد، وغدا الاثنين، إثر حركات احتجاجية "مفاجئة" .

وتعهدت الشركة - فى بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - ببذل كل الجهود الممكنة من أجل تجاوز هذا الاضطراب فى أقرب وقت ممكن.