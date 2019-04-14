شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان يلتقى كافة القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن اللجنة السياسية للمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان ستلتقى كل القوى السياسية اليوم. وأعلن المجلس العسكرى فى السودان، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، كما سمح للإعلام بمزاولة أعماله دون قيود.

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