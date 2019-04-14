شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول السورية : أزمة المشتقات النفطية سيتم معالجتها خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البترول السورية، اليوم الأحد، أن أزمة المشتقات النفطية سيتم معالجتها خلال 10 أيام ، موضحة فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم، الإخبارية ، إن "الفريق الحكومى المعنى بهذا الملف، يعمل على مدار الساعة، لإزالة الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سوريا".

وأشارت الوزارة ، إلى أن المعوقات التى تسببت فى تلك الأزمة هى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد ،والتى تستهدف القطاع النفطى بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط إلى سوريا مما تسبب فى اختناقات حادة فى المشتقات النفطية.