شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الأندونيسى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،اليوم الأحد، مع الرئيس الأندونيسى جوكو ويدودو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الأندونيسى سبل تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.