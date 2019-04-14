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ونقلت "سانا" عن العرنجي تأكيده أنه سيتم تسليم أول دفعة من المبالغ المالية المقدمة للمستفيدين من البرنامج والتي تبلغ 35 ألف ليرة سورية شهرياً بداية أيار لمن قدموا طلباتهم في آذار الماضي.
© Sputnik . Nezar Mihoub
وأشار المسؤول السوري إلى أن البرنامج يقدم إلى جانب الدعم المالي للمسرحين دورات تدريبية لإعادة بناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي يرغبون بها لضمان حصولهم على فرص عمل بشكل أوسع في القطاعين العام أو الخاص أو من خلال دعم مشاريعهم من خلال برنامج تمكين الريف السوري الذي ينفذه الصندوق عبر القروض.
وكانت الحكومة السورية أطلقت في شهر فبراير/شباط الماضي برنامجا لدعم وتمكين الجنود المسرحين من خدمة العلم في الجيش السوري ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... 32 ألف جندي مسرح من الجيش يستعدون للحصول على رواتب الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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