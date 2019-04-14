سوريا... 32 ألف جندي مسرح من الجيش يستعدون للحصول على رواتب الدعم

ونقلت "سانا" عن العرنجي تأكيده أنه سيتم تسليم أول دفعة من المبالغ المالية المقدمة للمستفيدين من البرنامج والتي تبلغ 35 ألف ليرة سورية شهرياً بداية أيار لمن قدموا طلباتهم في آذار الماضي.

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وبين أنه يتم إدخال البيانات الواردة في الطلبات تباعاً بشكل إلكتروني وتعد قوائم اسمية ترسل للجهات المعنية لتدقيقها حيث تم إدخال 18 ألف طلبا من إجمالي الطلبات بشكل إلكتروني.

وأشار المسؤول السوري إلى أن البرنامج يقدم إلى جانب الدعم المالي للمسرحين دورات تدريبية لإعادة بناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي يرغبون بها لضمان حصولهم على فرص عمل بشكل أوسع في القطاعين العام أو الخاص أو من خلال دعم مشاريعهم من خلال برنامج تمكين الريف السوري الذي ينفذه الصندوق عبر القروض.

وكانت الحكومة السورية أطلقت في شهر فبراير/شباط الماضي برنامجا لدعم وتمكين الجنود المسرحين من خدمة العلم في الجيش السوري ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.