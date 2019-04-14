قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن إسقاط طائرة تابعة للجيش الوطني شرقي طرابلس

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم عملية "بركان الغضب" العسكرية التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق، عبر "تويتر" عصر اليوم الأحد "قواتنا تسقط طائرة تابعة لطيران المتمرد في وادي الربيع".

وأكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد محمد قنونو لـ"سبوتنيك أن "الطائرة التي تم إسقاطها "حربية كانت تستهدف قواتنا في وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس".

وأضاف قنونو "المعلومات المبدئية التي لدينا هو أن قائد الطائرة حلق بمظلته قبل تحطم الطائرة، وسقوطهما في أرض تمركزات العدو".

وعن نوع الطائرة، قال قنونو "سوف يتم الإعلان عن ذلك عقب التأكد من المعلومات الواردة من الميدان".

Advertisements

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور يظهر فيها لحظة قصف الطائرة وهبوط الطيار بالمظلة.

​ولم يتسن لوكالة "سبوتنيك" حتى الآن التحقق من صحة هذه الصور.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية عسكرية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.