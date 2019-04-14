مقتل 4 سودانيين في غارة لطائرات حكومة الوفاق

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن "طائرات المليشيات الإرهابية تستهدف منازل المواطنين ومقرات عامة وخاصة في منطقة عين زارة وقصر بن غشير في ضواحي طرابلس".

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وأضاف المسماري أن "طائرات المليشيات الإرهابية وبعد إقلاعها من مطار مصراته تستهدف مقر لشركة في منطقة قصر بن غشير وتقتل أربعة أشخاص من الجنسية السودانية".

ذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتتهم حكومة الوفاق الوطني قوات المشير خليفة حفتر بـ"ارتكاب جرائم حرب" خلال المعارك، من خلال قصف المدنيين والمنشآت المدنية، واستهداف الطواقم الطبية، وقال الناطق باسم حكومة الوفاق مهند يونس، في وقت سابق إن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا حيال هذه الوقائع".