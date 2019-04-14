مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء قذائف صاروخية أطلقها المسلحون على حلب

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مراسلها "استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 7 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بقذائف صاروخية على شارع النيل وحي الخالدية بمدينة حلب".
في الوقت الذي قتل فيه طفل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في حي السكري بمدينة حلب.
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وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجرت اليوم في حي السكري بمدينة حلب ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الطفلين إلى مشفى الجامعة لتلقي الإسعافات اللازمة.
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