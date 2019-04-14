السيسي يؤكد لحفتر دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء السيسي وحفتر، بمقر الرئاسة المصرية في القاهرة ظهر اليوم الأحد، "أكد الرئيس دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والمليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية، بما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم".

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وأضاف البيان أن اللقاء "بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا".

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة ويستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية".

وتابع البيان أن حفتر ناقش مع السيسي "العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب".

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وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الليلة الماضية، سقوط 121 قتيلا جراء الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، فيما أصيب 561 آخرين.