أمير قطر يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات العسكرية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي، العلاقات الاستراتيجية الدفاعية والعسكرية بين البلدين بالاضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير القطري للجنرال ماكينزي بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة اليوم الأحد؛ بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وخلال اللقاء هنأ آل ثاني؛ ماكنيزي بمناسبة تسلمه لمنصبه.

وتولى ماكنيزي قيادة القيادة المركزية خلفاً للجنرال جوزيف فوتيل مارس الماضي؛ بعد اتمام مهماته وتقاعده من الخدمة العسكرية.و "القيادة المركزية" بالجيش الأمريكي تشرف على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.



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كما ثمن المسؤول العسكري الأمريكي "الدور المركزي الذي تقوم به قطر من خلال قاعدة العديد الجوية وعلى جهودها المشتركة مع أمريكا في محاربة الإرهاب"، بحسب ذات المصدر.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي وقعت قطر والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم لتوسيع الوجود الأمريكي بقاعدة "العديد" الجوية.وأجرت الدوحة مع واشنطن خلالي العامين السابقين العديد من المناورات والتمارين المشتركة في المجالات العسكرية المختلفة؛ في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة و"بشدة".

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