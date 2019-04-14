نظام_الأسد يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين الفلسطينيين بريف #دمشق الجنوبي

الخليج - واس

شنت قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين الفلسطينيين بريف دمشق الجنوبي.

وأفادت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان اليوم، أن قوات الأمن التابعة للنظام في سوريا اعتقلت خلال الساعات الماضية سبعة لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا جنوب دمشق من بينهم أربع نساء.

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وأشارت اللجان الفلسطينية في بيان إلى أن الأجهزة الأمنية العاملة مع نظام الأسد استدعت المعتقلين السبعة عن طريق ما يطلق عليهم لجان “المصالحة” في ريف دمشق الجنوبي.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا قد أشارت في بيان أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون نظام الأسد بلغت 1747 لاجئًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال.

وطالبت المجموعة مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، بممارسة الضغط على نظام الأسد من أجل إطلاق المعتقلين وخاصة الأطفال والنساء.