الأرصاد تنبه بهطول #أمطار_رعدية على منطقة #عسير

الخليج - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على بعض محافظات منطقة عسير، يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة الغبار.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط والنماص والربوعة وسبت العلايا والحرجة ومحايل والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشهدت منطقة عسير أمس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات محايل عسير ومركزي بللحمر وبللسمر.