شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض أمناء المناطق باعتماد محاضر «العقارات البلدية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي بتفويض أمناء المناطق والمحافظات باعتماد محاضر تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها وفقًا لأحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية إذا كانت قيمتها في حدود الصلاحيات المفوضة لهم، وكذلك الاستمرار في اعتماد إلغاء عقود إيجارات العقارات البلدية إذا كانت قيمتها في حدود الصلاحيات المفوضة.

وأشار التوجيه إلى أن المقصود بالأنشطة الاستثمارية للبلديات هو ما تسمح به الأنظمة والتعليمات لممارسة نشاط تجاري أو خدمي معين من قبل المستثمرين عن طريق تأجيرهم الأراضي والعقارات المملوكة للبلديات شريطة أن تكون مخططة ومخصصة لممارسة هذه الأنشطة.

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