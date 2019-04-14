«التعليم» توفر 210 مقاعد طلاب في جامعات عالمية متميزة

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: شهد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ توقيع عدد من مذكرات التفاهم بجناح وكالة الوزارة لشؤون الابتعاث المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي الثامن. وذلك بحضور وكيل البعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش، وممثلي عدد من الجامعات. وركّزت مجمل مذكرات التفاهم على حجز مقاعد لطلاب البكالوريوس بتخصص التمريض والتدريب الإكلينيكي بعد التخرج في عدد من الجامعات المتميزة جاءت على النحو التالي: 1- جامعة Kings عدد المقاعد 50. Advertisements 2- جامعة Manchester عدد المقاعد 30. 3- جامعة Birmingham عدد المقاعد 50. 4- جامعة Queen Belfast وعدد المقاعد 50. كما شهد الوزير “آل الشيخ” توقيع مذكرة تفاهم مع دولة السويد لحجز ٣٠ مقعداً لتدريب الأطباء لمرحلة الزمالة الطبية. وقال وكيل البعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش: “اختتمت وكالة الابتعاث مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي وتشرف فريق الوكالة باستقبال الشركاء المحليين والدوليين وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية برعاية وزير التعليم”.

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