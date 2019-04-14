شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الزعاق يقدم شرحاً مبسطاً عن «الثقب الأسود» وحساب كتلته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قدم الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، شرحاً مبسطاً عن الثقوب السوداء، عن طريق نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

يذكر أن علماء الفلك نجحوا ولأول مرة في التقاط صورة لثقب أسود، وتعود هذه الصورة لشبكة تلسكوب “إيفينت هوريزون”، وتظهر بقعة مظلمة أمام حلقة تضيء بشكل خافت، وعرضت خلال ستة مؤتمرات صحافية متزامنة الأربعاء الماضي، في مدن مختلفة من العالم.

ولم يكن هناك حتى الآن سوى رسوم عن الثقوب السوداء، والثقب الأسود الذي أميط اللثام عن صورته الأربعاء الماضي، هو ثقب يمتلك كتلة هائلة ويقع في مركز مجرة “مسييه 87” التي تقع على بعد نحو 55 مليون سنة ضوئية من الأرض.

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وتعرف الثقوب السوداء بأنها منطقة ذات كثافة شديدة في الفضاء، تتضمن كتلة كبيرة جداً تفوق مليون كتلة شمسية، وتعتبر موطن اللامعقول بشرياً، حيث إن كتلة هذه الثقوب مضغوطة بقوة تجعل من المستحيل على أي شيء الإفلات من قوة جاذبيتها، بما في ذلك الضوء.

والثقوب السوداء، لا تُرى، ولكنها تكشف عن نفسها من خلال المادة التي تبتلعها، وتقع على بعد سحيق من الأرض.

وترتفع درجة حرارة هذه الثقوب كثيرا مما يجعلها تسطع بشكل مميز.

ولكن المادة التي يبتلعها الثقب تصبح ساخنة بشدة قبل أن تُلتهم، مما يجعلها تضيء، وهذا السطوع المميز هو الذي يظهر باللون الأحمر في الصورة التي نشرها الباحثون.