شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يُعدل موعد الصرف الشهري لمستفيدي «حافز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تحديد اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، موعداً للصرف للمستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل، وبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل.

Advertisements

وأوضح “هدف” أنه تم اعتماد هذا اليوم بدلاً من التاريخ الهجري الحالي، على أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو المقبل.

وبيَّن “هدف” أن تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشياً مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية.

وأكد عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لا زالت متوفرة لديهم.