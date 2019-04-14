صحف الإمارات: حكومة مدنية سودانية بصلاحيات تنفيذية

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الصحف استعرضت تواصل الفعاليات الاحتجاجية في الشارع الجزائري، رفضاً للحل الدستوري ومطالبة بتطبيق حل سياسي يتنحى فيه رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف، في مقدمتها الأحداث في السودان والجزائر واليمن وتطورات الأحداث في لبنان. نبدأ من السودان، تحت عنوان "قوى التغيير تطالب بحكومة مدنية وهيكلة المخابرات"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" أعلنت رسميا، مساء أمس السبت، الجيش بالموافقة على تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة. كما طالبت بتمثيل مدنيين في المجلس العسكري الانتقالي وهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عقب الاجتماع مع رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت: إن البرهان وعدهم بإصدار قرار يلغي كل القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح كل شباب دارفور المعتقلين والناشطين البارزين. وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عقب الاجتماع مع رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت: إن البرهان وعدهم بإصدار قرار يلغي كل القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح كل شباب دارفور المعتقلين والناشطين البارزين.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن أمس، إلغاء حظر التجول، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتحديد فترة انتقالية مدتها عامان، لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، معلناً عن حل حكومات الولايات، ومشدداً على التزام المجلس بـ"اجتثاث" النظام السابق ورموزه، ومحاربة الفساد. وتزامن ذلك مع إعلان المجلس العسكري، استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد، المعروف باسم صلاح قوش من منصبه.

وحول الأوضاع في الجزائر، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن إعلان قضاة جزائريين السبت في العاصمة، قرارهم مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو.

وأعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو، لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى، بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت أسابيع عدة.

وأوضحت الصحيفة أن الفعاليات الاحتجاجية في الشارع الجزائري، تواصلت أمس رفضاً للحل الدستوري ومطالبة بتطبيق حل سياسي يتنحى فيه رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، عن المشهد السياسي.

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ففي الجزائر العاصمة، واصل المئات تظاهرهم في ساحة البريد المركزي، بوسط العاصمة، رافعين شعارات ترفض تعيين ابن صالح رئيساً مؤقتاً، بينما تظاهر المئات في ولاية بشار (جنوب غرب) بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون للولاية رفقة وفد لمدة يومين لتدشين مرافق عدة.

وبالانتقال إلى ليبيا، ذكرت صحيفة "البيان" أن الجيش الليبي يحاصر طرابلس من 7 محاور، حيث حققت قوات الجيش الوطني الليبي تقدماً جديداً في معركة تحرير طرابلس، حيث بات يحاصر العاصمة من 7 محاور، وذلك بالتزامن مع قيامه بعملية نوعية وتدمير مخزن للأسلحة والذخائر للميليشيات شرق العاصمة، فيما كشفت مصادر لـ"البيان" أن الفعاليات الشعبية والعسكرية في مدينة الزنتان، رفضت إغراءات عرضتها حكومة الوفاق لدعم ميليشيات المجلس الرئاسي ضد الجيش الوطني الليبي، متمسكة بدعم معركة تحرير طرابلس.

وأفادت "الاتحاد" بأن قوات الجيش الليبي أكدت في بيان لها، أمس، أنها نفذت غارات جوية ضد تمركزات ومخازن أسلحة تتبع الجماعات الإرهابية في تاجوراء وطرابلس، وذلك رداً على استهداف طائرات تتبع حكومة الوفاق الوطني لمنازل المدنيين في مناطق مختلفة من ضواحي العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن سلاح الجو نفذ غارة ناجحة على أحد مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بالجماعات الإرهابية، في منطقة وادي الربيع ومحيطها.

"الإمارات اليوم" أشارت إلى تأكيد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الحوثيين اختاروا بأنفسهم أن يكونوا أعداء لأبناء اليمن، على الرغم من أن اليمنيين مدوا إليهم يد السلام عشرات المرات، وتمت مخاطبتهم بلغة العقل والحكمة والمنطق مئات المرات، غير أنهم اختاروا طريق الشر فدمروا كل مؤسسات الدولة واستهدفوا كل أبناء اليمن، ومجلس النواب هو إحدى المؤسسات التي اعتدى عليها الحوثيون بكل الوسائل والطرق، داعياً في الوقت نفسه الميليشيات الحوثية إلى إلقاء السلاح والبدء في السلام.

وقال هادي خلال كلمته في افتتاح دورة الانعقاد غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني التي عقدت أمس بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، إن أهم دلالة من دلالات انعقاد مجلس النواب هي توحد كل اليمنيين بجميع أحزابهم واتجاهاتهم وأطيافهم على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية، وفي مواجهة مشروع الحوثيين المدمر الذي يتآكل يوماً بعد آخر، لافتاً إلى أن عنصرية الحوثيين عزلتهم عن جموع الشعب وتياراته، ولم يعد معهم أحد إلا من كان تحت الإكراه.

صحيفة "البيان" تناولت اشتباك متظاهري حركة السترات الصفراء مع الشرطة الفرنسية أمس في مدينة تولوز، بعد أيام من دخول قانون جديد يهدف إلى قمع أعمال الشغب حيز التنفيذ، وقبل الإعلانات المتوقعة في الأيام المقبلة للرئيس إيمانويل ماكرون التي يُفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ نحو 5 أشهر.

وأكدت الشرطة في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد أنه كانت هناك اعتقالات بدون تحديد عدد معيّن.

وذكرت شبكة "فرانس إنفو" أن الشرطة انقضت على المتظاهرين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وأضرم المتظاهرون النار في مقطورة كانت متوقفة في الشارع.

وفي باريس، ظلت الاحتجاجات التي نظمتها حركة السترات الصفراء وغيرها من الجماعات المعارضة للقانون الجديد هادئة، على الرغم من أن الشرطة قالت إنها اعتقلت 15 شخصاً وفتشت 5885 شخصاً وسيارة.

ويمنح القانون، الذي مررته الحكومة المنتمية لتيار الوسط بعد أعمال العنف المتكررة في احتجاجات السترات الصفراء، الشرطة صلاحيات تفتيش أوسع في محيط الاحتجاجات.

ويفرض أيضاً عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنة للأشخاص الذين يخفون وجوههم في الاحتجاجات بدون سبب شرعي.