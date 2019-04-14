صحف سعودية: اقتلاع نظام البشير وقضاة الجزائر يقاطعون

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الصحف تناولت تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.. وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الأحداث التي يشهدها السودان وتأييد المملكة لما يسعى إليه السودانيون، كما طالعتنا بتطورات الأوضاع في الجزائر بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. صحيفة "الحياة" تناولت الشأن السوداني تحت عنوان "المجلس العسكري السوداني: تسليم السلطة إلى حكومة مدنية خلال عامين"، حيث وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بأن المجلس سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية خلال فترة زمنية أقصاها عامان.

وأكد البرهان، الذي تم تعيينه خلفاً للرئيس الأول للمجلس الفريق الأول عوض بن عوف، أن عمل المجلس خلال السنتين سينحصر في التأكيد على حكم القانون واستقلال القضاء والحفاظ على الأمن وإزالة القيود التي تعوق العمل الحر. وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن ذاته تحت عنوان "البرهان يتعهد اجتثاث نظام البشير"، فقد

وأكد البرهان، الذي تم تعيينه خلفاً للرئيس الأول للمجلس الفريق الأول عوض بن عوف، أن عمل المجلس خلال السنتين سينحصر في التأكيد على حكم القانون واستقلال القضاء والحفاظ على الأمن وإزالة القيود التي تعوق العمل الحر.

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن ذاته تحت عنوان "البرهان يتعهد اجتثاث نظام البشير"، فقد تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، "اجتثاث" نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وجميع رموزه، وتشكيل حكومة مدنية بالاتفاق مع المعارضة، معلناً فترة انتقالية لا تتعدى عامين، تنتقل بعدها السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً.

كما عين البرهان قائد قوات "الدعم السريع" الفريق محمد حمدان حميدتي، نائباً له، فيما قبل استقالة مدير جهاز الأمن صلاح قوش، وألغى حظر التجول الذي فرضه سلفه الفريق عوض بن عوف.

وأصدر البرهان مرسوماً بتشكيل المجلس العسكري الذي يضم 10 أعضاء منهم 7 من ضباط الجيش، ومدير الشرطة، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات.

فيما أشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن المملكة تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأن المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة أعلنت دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بفئاته وتوجهاته كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية، وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.



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وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه الجهات المعنية في المملكة، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان، تشمل المشتقات البترولية، والقمح، والأدوية.

وأعلنت المملكة تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق، مؤكدة دعمها الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وبالانتقال إلى ليبيا، كشفت "الشرق الأوسط" أن طرابلس شهدت أمس، القصف الأعنف منذ بدء الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر حملته لتطهير المدينة من الميليشيات.

وتركز القصف العنيف المتبادل بالطيران والصواريخ في جنوب طرابلس، خصوصاً في منطقتي وادي الربيع وعين زارة، حيث دارت أشرس المعارك بين الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وأعلن الجيش تقدمه في وادي الربيع تحت وابل من القصف. ولجأت عشرات العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات إلى مدارس جهزت لإيوائها.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى إعلان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أنه سيتم إجراء انتخابات والذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من تحرير طرابلس.



ودعا صالح خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس النواب في بنغازي السبت، الشعب الليبي إلى الوقوف مع الجيش الوطني للحفاظ على وحدة التراب. وقال "سنذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس"، مطالبا دول العالم بالحفاظ على أموال ليبيا، ورفع حظر تسليح الجيش الوطني. وأكد حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب.

"الحياة" تناولت الشأن اليمني تحت عنوان "البرلمان اليمني يعقد أولى جلساته منذ الانقلاب في حضور هادي"، حيث بدأت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في اليمن، صباح السبت، جلسة افتتاح دورة غير اعتيادية لمجلس النواب اليمني بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.

وصوت 141 نائبًا خلال جلسة إجرائية، في حضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتزكية سلطان البركاني، رئيسًا لهيئة رئاسة البرلمان، وثلاثة نواب له، حسب ما ذكره وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

فيما كشفت صحيفة "سبق" عن استهداف ميليشيا الحوثي الإيرانية تجمعات لنازحين مدنيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، في أحدث خروقها المتواصلة للهدنة وقرار وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بموجب اتفاق ستوكهولم الموقّع في ديسمبر الماضي.

وفتحت ميليشيا الحوثي الإيرانية نيران أسلحتها الرشاشة على مواطنين نازحين مع أسرهم، كانوا يعبرون في طريق الفازة العام بمديرية التحيتا جنوبي مدينة الحديدة ومنعت عبورهم واضطرتهم إلى العودة من جرّاء القصف العنيف.

ومن الجزائر تحت عنوان "قضاة الجزائر: لن نشرف على الانتخابات"، كشفت "عكاظ" أنه أعلن نادي قضاة الجزائر أمس السبت، رفضه الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة.



وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت خلفا للرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، قد حدد الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها بوتفليقة.