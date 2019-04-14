يمكن تجنيدهم.. مهاجرو إفريقيا أزمة جديدة في ليبيا

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ظهرت أزمة جديدة تتعلق بالمهاجرين في ليبيا، وذلك بعد بدء القتال في طرابلس، خاصة أن الميليشيات التي تسيطر على المدينة يمكن أن تستغل الأفارقة بالقتال

مع بدء دخول الجيش الوطني الليبي المراحل النهائية من المعركة التي يخوضها من أجل تحرير طرابلس من الميليشيات التي تسيطر عليها، بات الحذر ضروريًا بشأن الآلاف من المهاجرين الذين يوجدون بالقرب من العاصمة الليبية. وعلى الرغم من مرور ليبيا بأحوال مضطربة على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا فيما بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، لم تفقد طرابلس قدراتها على استقطاب وجذب المهاجرين بشكل عام، والأفارقة على وجه الخصوص، والذين يفضلون الذهاب إلى ليبيا عن البقاء في بلادهم.

وحسب شبكة "صوت أمريكا"، وهي الإذاعة الرسمية للولايات المتحدة، فإن المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن 160 مهاجرًا إفريقيًا يعيشون في ظروف قاسية داخل ليبيا، لا سيما في أعقاب بدء القتال للسيطرة على طرابلس. حفتر يحكم قبضته على الهلال النفطي.. ويحبط دعوات التدخل الأجنبي وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة

وحسب شبكة "صوت أمريكا"، وهي الإذاعة الرسمية للولايات المتحدة، فإن المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن 160 مهاجرًا إفريقيًا يعيشون في ظروف قاسية داخل ليبيا، لا سيما في أعقاب بدء القتال للسيطرة على طرابلس. حفتر يحكم قبضته على الهلال النفطي.. ويحبط دعوات التدخل الأجنبي وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها أعادت المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل إلى بلدانهم الأصلية، على الرغم مما سمته الظروف الصعبة للغاية على الأرض داخل ليبيا، وبالأخص في طرابلس وحولها، وهي المناطق التي تشهد قتالًا عنيفًا وغير مستقر بشكل واضح بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات. وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة، اتخذت المنظمة الدولية للهجرة إجراءات من أجل تنظيم رحلة مستأجرة الأسبوع الماضي إلى مالي تقل 160 مهاجرًا، سيبقى معظمهم هناك، وسيتم نقل 61 مهاجرًا من ساحل العاج وبوركينا فاسو إلى مواطنهم الأصلية. Advertisements انتخابات ليبيا.. هل ينجح «حفتر» في إنهاء الانقسام المجتمعي؟ وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، جويل ميلمان، إن وكالته يتعين عليها التغلب على الصعوبات التي تواجهها في أمن المطارات الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تم تشديد الإجراءات الأمنية منذ أن بدأت الغارات الجوية على مطار طرابلس قبل أن يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي.

وأضاف ميلمان أن الطائرة المستأجرة للمنظمة الدولية للهجرة اضطرت إلى التكيف مع بعض الظروف مثل ساعات العمل المحدودة. طرابلس.. مخاوف من نشوب أزمة إنسانية وعودة داعش وأوضح ميلمان للشبكة الأمريكية، أنه "وسط المصادمات المستمرة، قام موظفو المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا بالتنسيق مع السلطات لضمان الوصول الآمن لجميع المهاجرين القادمين من مختلف مراكز الاحتجاز والمناطق الحضرية في طرابلس إلى مطار ماتيجا". وعلى المستوى الأمني، سادت حالة من الخوف من أن تقوم الميليشيات بتجنيد المهاجرين الأفارقة وتوظيفهم بأعمال القتال الدائرة في البلاد، وتحديدًا عند منطقة طرابلس.

وحتى الآن هذا العام، أعادت المنظمة الدولية للهجرة 3175 شخصا إلى بلادهم، كما شدد المتحدث باسم المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تضمن عدم استغلال هؤلاء المهاجرين في الصراعات العسكرية الموجودة في ليبيا. حرب الموانئ النفطية تشعل الصراع بين فرقاء ليبيا وتهدد جهود السلام وقال ميلمان إن المنظمة الدولية للهجرة تساعد المهاجرين على الاندماج في مجتمعاتهم عند عودتهم، حيث أكد أن لدى وصولهم يتلقون مساعدة مالية فورية وفحوصات طبية.

وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تمتلك خططا لإعادة الإدماج وتوفير احتياجات مُحددة للعائدين، وذلك منعًا لعودتهم مرة أخرى.

وأضاف أن الهدف هو مساعدتهم على كسب لقمة العيش والاكتفاء الذاتي اقتصاديًا داخل مجتمعاتهم الأصلية، بدلًا من الذهاب إلى المصائر المجهولة ومواجهة إمكانية استغلالهم عسكريًا. وبشكل إجمالي، تمتلك الميليشيات المسلحة في العديد من المناطق تاريخًا طويلًا في تجنيد المهاجرين الذي يعيشون في البلدان والمناطق القريبة منهم، استغلالًا لاحتياجاتهم الإنسانية.

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