دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تستعد لإطلاق خدمة موسيقية مجانية مدعمة بالإعلانات

الخدمات الإلكترونية هي المجال الأبرز في الوقت الحالي للمنافسة بين الشركات التقنية خصوصًا مع تشابه الأجهزة الذكية فيما بينهما بشكل كبير، وبينما نرى الشركات تتوالى على المنافسة في خدمات بث المحتوى المرئي والمقروء، تقوم بالتزامن مع ذلك برفع المنافسة في سوق المحتوى المسموع.

وبالرغم من أن سبوتيفاي وآبل هما أبرز الموفرين لتلك الخدمات عند الحديث عن الموسيقى، ترغب أمازون بالدخول بشكل أقوي في السوق لكن بطريقة سبوتيفاي من خلال توفير خدمتها بشكل مجاني وتدعيهما بالإعلانات للاستفادة من الدخل، أي أنه للاستفادة منها لن يتوجب على المستخدم دفع اشتراكات شهرية بشكل إجباري مثلما تفعل آبل مع خدمتها أو حتى أمازون نفسها مع Prime Music.

بكل تأكيد تستطيع أمازون أن تخطي بكل سهولة لتقديم الخدمة، لكن إن حدث فهذا يؤكد على رغبتها في رفع قاعدة المستخدمين بشكل أكبر لتكون ضمن الطليعة على عكس ما يحدث حاليًا بسبب تواجد خدمتها الموسيقية بشكل كامل عن طريق الاشتراكات المدفوعة.

التدوينة أمازون تستعد لإطلاق خدمة موسيقية مجانية مدعمة بالإعلانات ظهرت أولاً على عالم التقنية.