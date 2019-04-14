دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة ومواصفات هاتف Honor 8S قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن هاتف جديد من شركة Honor يعرف بهاتف Honor 8S حيث يأتي الإصدار الجديد في فئة الهواتف منخفضة التكلفة.

بعد إعلان Honor مؤخراً عن هاتف Honor 8A Pro رصد إصدار جديد من الشركة Honor 8S في تسريبات مصورة مع مواصفات الهاتف.

ويأتي هاتف Honor 8S وفقاً للتسريبات مع شاشة بحجم 5.71 إنش، مميزة بجودة عرض 1520 في 720 بيكسل، مع تصميم بنتوء waterdrop علوي في الشاشة، كما يأتي الهاتف بإطارات صغيرة تحيط بالشاشة.

ويضم هاتف Honor 8S كاميرة خلفية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بتصميم مزدوج من الجهة الخلفية، ويحتوي النتوء العلوي في الشاشة على مستشعر 5 ميجا بيكسل.

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ويدعم هاتف Honor 8S رقاقة معالح Helio A22 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يأتي بنموذج أخر في أوروبا مع سعة تخزين 64 جيجا بايت وذاكرة أعلى.

أيضاً يتميز هاتف Honor 8S بسماكة 8.45 مم، وينطلق بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة EMUI 9، وبطارية بقدرة 3020 mAh، مع منفذ microUSB، على أن يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة ومواصفات هاتف Honor 8S قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.