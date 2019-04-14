دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تدفع بتحديث جديد لهواتف Galaxy S10 لتحسين آداء إستشعار البصمة ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت العملاق الكوري مؤخراً في دفع تحديث جديد لبرمجيات هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10 بلس، لدعم تحسين آداء وكفاءة تقنية إستشعار البصمة في الهواتف.

بعد إنتشار مقطع فيديو يكشف عن ضعف آداء تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية في هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10 بلس الجديدة من سامسونج وإمكانية خداع المستشعر ببصمة مطبوعة، إستجابت العملاق الكوري بتحديث سريع لبرمجيات الهواتف مؤخراً.

ومن المقرر أن يدعم هذا التحديث الصغير والذي أطلق من سامسونج لمستخدمي الهاتف مؤخراً تعزيز تقنية إستشعار البصمة في الهواتف، مع تعزيز إستجابة المستشعر أيضاً ليقدم الآداء السريع المتوقع من هذه التقنية.

Advertisements

وقد أكد تقرير جديد على أن هذا التحديث لبرمجيات هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10 بلس سيدعم مستخدمي الهاتف بآداء سريع وتزامن دقيق لإستشعار البصمة كما هو متوقع، أيضاً من المتوقع أن يأتي التحديث القادم بتعزيز لبرمجيات الحماية في الهواتف.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تدفع بتحديث جديد لهواتف Galaxy S10 لتحسين آداء إستشعار البصمة ظهر على التقنية بلا حدود.