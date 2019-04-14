محكمة بحرينية ترفض دعوى تطالب بعدم منح تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة العدل البحرينية

رفضت محكمة بحرينية للأمور المستعجلة اليوم الأحد دعوى أقامها عدد من المحامين الأسبوع الماضي يطالبون فيها وزارة الداخلية بعدم إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي من المقرر أن يزور المملكة للمشاركة في مؤتمر دولي.

ومن المقرر أن يترأس الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى وزير الاقتصاد إيلي كوهين.

ويضم الوفد أكثر من 30 عضوا، وسيلقي بعضهم كلمات أمام "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال"، الذي يُعقد في البحرين في الفترة من الخامس عشر وحتى الثامن عشر من نيسان/أبريل الجاري.

وأثارت مشاركة الوفد الإسرائيلي حالة من الغضب العام في البحرين، التي ليس لها علاقات رسمية مع إسرائيل. ويُنظر إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي على أنها تطبيع للعلاقات بين البلدين على حساب الفلسطينيين.