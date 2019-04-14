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انت الان تتابع صورة للبشير على سرير مستشفى تثير جدلا واسعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
البشير
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس المعزول عمر البشير -والذي يخضع للإقامة الجبرية- على سرير أحد المستشفيات. وبعد الرجوع لأصل الصورة، وجد أنها تعود لعام 2014، عندما تعرض البشير لوعكة صحية، دخل على أثرها المستشفى. ويظهر في الصورة البشير مع شاب بنغالي، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي كان يعالج فيها البشير في ذلك الوقت، بعد إجرائه جراحة في الركبة. يذكر أن في ذلك الوقت، حجب المسئولون بالحكومة السودانية، خبر خضوع البشير لجراحة كانت الثانية خلال 3 أشهر، في الركبة، حيث خضع من قبل لعملية بالركبة الأخرى.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، نقلا عن السكرتير الصحفي للبشير في تلك الفترة عماد سيد، أنه قال إن البشير خضع لجراحة تغيير مفصل أغسطس 2014 بينما خضع لعملية سابقة في مايو 2014. وقالت صحيفة "الانتباهة" السياسية السودانية، اليوم السبت، إن الرئيس السابق عمر البشير، يخضع للإقامة الجبرية داخل مقر القيادة
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، نقلا عن السكرتير الصحفي للبشير في تلك الفترة عماد سيد، أنه قال إن البشير خضع لجراحة تغيير مفصل أغسطس 2014 بينما خضع لعملية سابقة في مايو 2014.
وقالت صحيفة "الانتباهة" السياسية السودانية، اليوم السبت، إن الرئيس السابق عمر البشير، يخضع للإقامة الجبرية داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، وإنها حصلت على معلومات من مصادر موثوقة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت إبلاغ البشير بقرار عزله، ووصيته للمجلس العسكري، مؤكدة: "اللجنة الأمنية سحبت الحرس الرئاسي والقوة التي كانت تحرس البشير في مقر إقامته، واستبدلتها بأكثر من 90 عسكريا، يقومون حاليا بحراسة مقر إقامته الجبرية، داخل أسوار القيادة العامة للجيش"، وذلك حسب مصادر للجريدة.
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