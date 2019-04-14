تويتر تعلن عن تحديثات جديدة لنسختها التجريبية "twttr"

لجعل التفاعل أسهل وأكثر سلاسة بين المستخدمين أعلنت إدارة تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر "Twitter" إدخال حزمة جديدة من التعديلات والتحديثات المطورة لنسخة الإصدار التجريبي "twttr"،وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع "تقينات بلا حدود engadget.com" فإن التطويرات الجديدة التي أدخلتها الشركة إلى نسخة الإصدار التجريبي من التطبيق الأصلي "twttr" بعد شهر كامل من الاختبارات تشمل تصميما محدثا يجعل المحتوى أسهل في القراءة وأداة جديدة خاصة بالإعجاب بأي تغريدة فقط، عن طريق تمرير الإصبع على الشاشة من اليمين إلى السيار بشكل عرضي.

كما تتوافر تحديثات إضافية تم إضافتها إلى نسخة الإصدار التجريبي من التطبيق الأصلي "twttr" تجعلها تماما كالتطبيق الأصلي، مثل "الوضع المظلم dark mode" و"كاميرا تويتر Twitter camera" لإتاحة الفرصة أمام الجميع تصوير ونشر قصصهم وحالاتهم الخاصة ومعاينات أكثر سلاسة للملف الشخصي.

وأوضحت سارة حيدر، مديرة إدارة المنتجات في تويتر "Twitter"، إن مستخدمي النسخة التجريبية "twttr" يفضلون استخدامها عن استخدام التطبيق الأصلي، بسبب السلاسة التي تتمتع بها النسخة التجريبية في كل شيء مقارنة بالتطبيق الأصلي.

وشددت "حيدر" على أنه وعلى الرغم من ردود الفعل الإيجابية على النسخة التجريبية لتطبيق تويتر والتي توضح ما سيكون عليه التطبيق في المستقبل، إلا أن تعميم واعتماد تلك التطويرات بشكل رسمي للجميع لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت لوضع الرتوش الأخيرة للشكل النهائي الذي ستكون عليها النسخة الأصلية النهائية من التطبيق.