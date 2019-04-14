شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 3 رجال أمن إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش بحائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل: توفي رجل أمن وأصيب اثنان آخران؛ نتيجة اقتحام سيارة مسرعة لنقطة تفتيش مؤقتة على طريق حائل- جبة، فجر السبت. وكانت السيارة المسرعة قد اقتحمت النقطة لتصرع رجل أمن، فيما تابعتها دورية أخرى، فتعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابة قائدها ومرافقه. Advertisements وتولت دورية أخرى متابعة السيارة التي هرب قائدها على طريق قرية الحفير، ومنها إلى محافظة موقق، ليخرج منها عائداً إلى مدينة حائل، وهناك جرى تضييق الخناق عليه في مريفق جنوب حائل، حتى ألقي القبض عليه بعد أن قطع نحو 200 كلم هرباً بعد ارتكابه الحادث. وأضافت مصادر أنه جرى نقل رجلي الأمن المصابين للمستشفى، وإيداع جثمان رجل الأمن ثلاجة الموتى.

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