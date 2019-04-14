قرقاش: الإمارات دولة ناجحة.. ودورها الإقليمي مشهود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العالم ينظر إلى الإمارات على أنها نموذج ناجح للدول التي تتطلع إلى الأمام، إضافة إلى انفتاحها ودورها الإقليمي المشهود في ترسيخ الاستقرار. وقال، في تغريدة على «تويتر» أمس: «بعد أن أنهيت زيارتي

إلى واشنطن، فإنني متفائل جداً بالدور الذي تضطلع به الإمارات، وبالإشادة التي تلقاها أجندتها الوطنية، العالم ينظر إلى الإمارات على أنها نموذج ناجح للدول التي تتطلع إلى الأمام، إضافة إلى انفتاحها ودورها المشهود في ترسيخ الاستقرار».

وقال قرقاش، في تغريدة ثانية: «في ظل تجربة العالم العربي المريرة في الانتقال السياسي من حالة إلى أخرى، يبدو أن التوازن المطلوب هو بين تحقيق إرادة المواطنين من جهة والحفاظ على الاستقرار ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، التغيير والأمل بفتح صفحة جديدة دربه الانتقال المنظم، ومعول هدمه الفوضى».