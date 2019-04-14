شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهينية» تهدي مبارك السويدي ناموس الحول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات «مهرجان ختامي المرموم 2019 للهجن» تنافساً مثيراً بين العزب المملوكة لأبناء القبائل؛ بحثاً عن الظفر بالسيارات، التي طرحت للفائزين بالمراكز الأولى في جميع الأشواط ال16 لسن الحول والزمول لمسافة 8 كم.

وتم الاكتفاء بعدد الأشواط المسائية التي أقيمت، أمس؛ حيث لم يكتمل السباق حتى نهايته؛ بسبب الأحوال الجوية، على أن تستكمل الأشواط التي لم تقم، أمس يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الصدارة في أول الأشواط للحول المحليات من نصيب (الشاهينية)، بشعار مانع خليفة بالرشيد السويدي، وحسمت (مكيده) لمسلم أحمد حمد المزروعي تنافس الحول المهجنات في الشوط الثاني، ومنحت مالكها الناموس، و«الرينج روفر»، وأنهى (مزعج) التحديات في الشوط الثالث للزمول المحليات لمالكه سالم حمد الشباني الكتبي، وسطر (متعب) لسالم راشد حمد رزيني النيادي عناوين التميز في الشوط الرابع للزمول المهجنات، وينال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الصباحية سيارات (تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر).

وشهدت الفترة الصباحية انطلاق منافسات الحول والزمول، وتنافس أبناء القبائل على مدار 16 شوطاً، ثمانية منها للإنتاج، إضافة إلى ثمانية أشواط أخرى مقسمة بين المحليات والمهجنات.

ومضى الشوط الأول للحول المحليات (إنتاج) مع (ميّاسه) المملوكة لخليفة حليس راشد الكتبي، وظهرت (صخب) بشعار حمد راشد غديّر الكتبي في الشوط الثاني للحول المهجنات (إنتاج)، وجاء (ريسنج) ملك خليفة حليس راشد الكتبي، ليحصد ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات (إنتاج)، وحسم (أصيل) لغانم علي حموده الظاهري الشوط الرابع للزمول المهجنات (إنتاج).

المحطة الثامنة

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ويشهد، صباح ومساء اليوم الأحد، الرابع عشر من إبريل/نيسان، إقامة 32 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول؛ وذلك في المحطة الثامنة، وسيقام 16 شوطاً في الفترة الصباحية، مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات لمسافة ثمانية كم.

على خط آخر، أكمل قسم المالية بنادي دبي لسباقات الهجن عملية الربط الإلكتروني بينه وبقية الأقسام داخل النادي، ومع المشاركين في المسابقات؛ وذلك في إطار تفعيل دور الأنظمة الذكية في العمليات المالية.

وكشف عبد الله إبراهيم بن حميدان رئيس قسم المالية بنادي دبي لسباقات الهجن، أنه تم تقنين عملية تسليم الجوائز، وأوضح: لن يترتب على الفائزين الحضور للنادي؛ من أجل استلام الجوائز التي سنشرع في تحويلها عبر الحسابات البنكية؛ بعد إدخال واعتماد بيانات المشاركين.

استعدادات واحتياجات

وأكد عبد الله بن حميدان أن العمل يجري على قدم وساق في مهرجان المرموم التراثي 2019، وتابع: نقوم في قسم المالية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية، ونشرف على جميع التحضيرات، ونعمل على توفير احتياجات المهرجان والفعاليات المصاحبة له؛ مثل: قرية المرموم التراثية والمحالب وغير ذلك من التفاصيل الخاصة بالمشاركين والزوار ولجان المهرجان المختلفة.

وتوقع عبدالله بن حميدان تواصل النجاحات التي يحققها مهرجان المرموم التراثي؛ من خلال نسخة العام الحالي، مضيفاً: السباقات بطبيعتها تشمل جانبين، الجانب الأول هو المشاركة، والجانب الثاني هو تقديم الخدمات والدعم، تقارير التحضيرات التي تصدر عن مختلف الأقسام توضح المجهود الكبير الذي يبذل خلف الكواليس؛ لإنجاح المهرجان.