«الانتقالي السوداني» يلغي حظر التجول ويفاوض المدنيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن، وكالات

أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء أمس السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء،وتعهد البرهان بفترة انتقالية لعامين نومحاسبة رموز النظام السابق.

كما أدى قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليمين الدستورية نائبا لرئيس المجلس.

وضم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا، بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019.

كما تولى الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى منصب نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

وشمل المجلس عضوية الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، والفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد علي، والفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد، واللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم.وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي قال أمس ، إن المجلس سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية خلال فترة زمنية، أقصاها عامان، بعد التشاور مع القوى السياسية والأحزاب في البلاد.

وأكد البرهان، الذي تم تعيينه، الجمعة، خلفاً للرئيس الأول للمجلس الفريق أول عوض بن عوف، أن عمل المجلس خلال السنتين سينحصر في تأكيد حكم القانون واستقلال القضاء والحفاظ على الأمن وإزالة القيود التي تعيق العمل الحر.

وأعلن البرهان في كلمة بثها التلفزيون القومي، إلغاء حالة حظر التجوال المفروض، وإطلاق سراح كافة المعتقلين بقانون الطوارئ، أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة.

وقال البرهان في بيانه الأول، «مواصلة لمسيرة القوات المسلحة التي ابتدرتها باقتلاع النظام الحاكم، ها هي تستكمل تلك المبادرة بالاستجابة لرغبات الجماهير بالاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه حتى تصل ثورتكم المباركة إلى مبتغاها».

وشدد البرهان، على الاهتمام اللازم بتعزيز وترقية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الأمور هناك.

ودعا كل أطياف المجتمع وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني لحوار مفتوح، مع تأكيده الصارم على وقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد.

وجدد رئيس المجلس العسكري الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول إلى إقرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة. وتعهد البرهان بإعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وبما يتفق والقانون.

وشدد البرهان على التزام المجلس ب«اجتثاث» النظام السابق ورموزه، ومحاربة الفساد أو من ساعد على الإضرار بالاقتصاد والحياة الاجتماعية، وكذلك تفكيك كل الواجهات الرسمية والحكومية التي كانت تقوم على المحسوبية والمحاصصة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في سفك الدماء وقتل الأبرياء .

وتعهد بالعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على الحياة والعيش الكريم وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع .

وطلب البرهان من الجميع المساعدة في العودة لممارسة الحياة الطبيعية، داعياً الأحزاب السياسية وقوى التغيير والجماعات ليتعاملوا مع هذه المرحلة بتجرد ووطنية وإعلاء للقيم الوطنية، وأضاف مخاطباً هؤلاء «بلا شك أنتم الآن أجدر للقيام بذلك».