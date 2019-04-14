«كوميكون» يختتم دورة ناجحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون» أمس، دورة هذا العام التي أعلن المنظمون أنها شهدت زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الأعوام الماضية من حيث عدد الزوار والعارضين من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

واستقبل هذا الحدث العالمي الذي استمر ثلاثة أيام، الآلاف من محبي الأفلام والقصص المصورة وثقافة «البوب» وعشاق المهرجانات، الذين توافدوا إلى مركز دبي التجاري العالمي لقضاء عطلة نهاية أسبوع ملأى بالأنشطة.

وازدحمت قاعات المعرض بكثير من العارضين وصانعي المحتوى والمشاهير، ووفرت لهم فرصة للقاء محبيهم ومعجبيهم.

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وشاركت مجموعة كبيرة من المواهب العالمية في مختلف المجالات الإبداعية في العديد من ورش العمل وجلسات الحوار لتبادل الخبرات والمعارف.

وأتاح المعرض للزوار فرصة رؤية كثير من النجوم والفنانين العالميين، والاستفادة من تجربتهم وخبرتهم وإبراز مواهبهم والاستمتاع بالعديد من الأنشطة والألعاب، والموسيقى والفنون والتكنولوجيا وغير ذلك كثير.

وقال مايكل لامبريخت، مدير المعرض: «إنه يعتبر حدثاً عالمياً بارزاً ضمن جدول الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها دبي على مدار العام. ونحن على ثقة تامة بأن المعرض سيشهد المزيد من النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة لتقديم الأفضل لمحبي القصص المصورة، والتلفزيون والسينما والألعاب والأنيمي».

وأضاف: «سنواصل جهودنا لتقديم تجربة رائعة لزوار المعرض بفضل الدعم الكبير من شركائنا من الفنانين والعارضين والرعاة والمعجبين. وسيواصل المعرض التزامه بخلق مزيد من الفرص للمهتمين والعاملين في هذا المجال لتبادل الأفكار والخبرات».